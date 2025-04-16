بالصور- نجاة أطفال دار أيتام في بني سويف من حريق محدود

بني سويف - حمدي سليمان:

نشب حريق محدود في إحدى غرف دار الأيتام، بقرية إهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، صباح اليوم الأربعاء، دون خسائر في الأرواح

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في إحدى غرف دار الأيتام بقرية إهناسيا الخضراء، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات إحدى غرف الإقامة دون خسائر في الأرواح، أو إصابات بين أبناء الدار، والبالغ عددهم 12 طفلاً.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق يعود إلى عبث أحد الأطفال بعود ثقاب مشتعل "كبريت" حصل عليه خلسة من المطبخ، ما أدى إلى احتراق جزء من الحائط وتلف مرتبة وبعض المفروشات فقط.

ومن جانبه كلف الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وفريق وحدة نجدة الطفل بديوان عام المحافظة، بزيارة الدار فورًا، للوقوف على أحوال الأبناء وتقديم الدعم اللازم، والتأكد من سلامتهم النفسية والجسدية، إلى جانب فتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.