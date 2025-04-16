إعلان

بالصور- نجاة أطفال دار أيتام في بني سويف من حريق محدود

01:43 م الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نجاة أطفال دار أيتام (3)
  • عرض 3 صورة
    نجاة أطفال دار أيتام (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

نشب حريق محدود في إحدى غرف دار الأيتام، بقرية إهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، صباح اليوم الأربعاء، دون خسائر في الأرواح

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في إحدى غرف دار الأيتام بقرية إهناسيا الخضراء، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات إحدى غرف الإقامة دون خسائر في الأرواح، أو إصابات بين أبناء الدار، والبالغ عددهم 12 طفلاً.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق يعود إلى عبث أحد الأطفال بعود ثقاب مشتعل "كبريت" حصل عليه خلسة من المطبخ، ما أدى إلى احتراق جزء من الحائط وتلف مرتبة وبعض المفروشات فقط.

ومن جانبه كلف الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وفريق وحدة نجدة الطفل بديوان عام المحافظة، بزيارة الدار فورًا، للوقوف على أحوال الأبناء وتقديم الدعم اللازم، والتأكد من سلامتهم النفسية والجسدية، إلى جانب فتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نجاة أطفال دار أيتام بني سويف حريق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة