تموين الأقصر يعلن بدء موسم توريد القمح المحلي غدًا

الأقصر - محمد محروس:



أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن انطلاق موسم توريد القمح المحلي، اعتبارًا من غدًا 15 أبريل 2025 وحتى 15 أغسطس 2025، وذلك اختيارياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضح أن أسعار التوريد جاءت على النحو التالي: 2200 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و 2150 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و2100 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.



وأشار إلى أن السعة التخزينية بالمحافظة تبلغ 34 ألف طن، موزعة على النحو التالي: 23 ألف طن ببنكر إسنا، و5 آلاف طن بشونة إسنا، و5 آلاف طن بشونة أرمنت، وألف طن بصومعة أرمنت



وأشار صلاح إلي تشكيل لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية، وتضم مندوبين من مديرية التموين، وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، والجهة المسوقة (أمين الموقع)، إلى جانب ممثل عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد، ومندوب عن البورصة السلعية، كما تم الانتهاء من تجهيز وتبخير المواقع التخزينية بالكامل استعدادًا لاستقبال القمح المحلي خلال موسم 2025.