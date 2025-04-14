المشدد 10 سنوات لعامل بأسيوط اتُهم بالاتجار وحيازة سلاح

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، على عامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وعلاء الدين سيد عبد المالك وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.



تعود وقائع القضية رقم 12607 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات لمعاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، تفيد بتردد المتهم "محمد. ا. م"، البالغ من العمر 39 عامًا، على دائرة القسم للاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة والقطاعي.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، قاد معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط قوة من أفراد الشرطة السريين لاستهداف مكان تواجد المتهم بشارع رياض في حي شرق أسيوط، حيث تمكنت القوة من ضبطه. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على ثلاث قطع كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر، بالإضافة إلى 23 لفافة بلاستيكية تحتوي على مادة الهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش، ومبلغ مالي قدره 1200 جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته بالمواد المخدرة.