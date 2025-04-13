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محافظ المنيا: لا شكاوى من تعريفة الركوب الجديدة والحملات الرقابية مستمرة (صور)

07:17 م الأحد 13 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يتفقد مواقف سيارات الأجرة
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يتفقد مواقف سيارات الأجرة
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يتفقد مواقف سيارات الأجرة
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يتفقد مواقف سيارات الأجرة
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يتفقد مواقف سيارات الأجرة
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يتفقد مواقف سيارات الأجرة
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يتفقد مواقف سيارات الأجرة
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يتفقد مواقف سيارات الأجرة
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يتفقد مواقف سيارات الأجرة
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المنيا – جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى بشأن تعديل تعريفة الركوب بعد قرار تحريك أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل أعباءً كبيرة في دعم المواد البترولية، وأن الزيادة الأخيرة طفيفة مقارنة بتلك الأعباء، وجاءت لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بعدد من مواقف سيارات الأجرة، من بينها موقف شرق النيل المجاور لمستشفى الجامعة، لمتابعة انتظام الحركة، ومدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير.

وأوضح المحافظ أن التعريفة الجديدة وُضعت بعناية لتراعي طول الخط وعدد الرحلات، مع تنسيق مشترك مع المحافظات المجاورة لتوحيد التسعيرة ومنع التلاعب بالمواطنين.

وأشار إلى وجود تنسيق بين إدارات السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية بالمواقف والميادين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أية مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدًا: "أنا متواجد بينكم لسماع الشكاوى ولن أسمح باستغلال المواطن المنياوي"، كما شدد على إلزام السائقين بوضع ملصقات واضحة على السيارات تتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للتعريفة الجديدة.

وخلال الجولة، أشار المحافظ إلى أهمية مبادرة استبدال سيارات "البيك أب" بسيارات ميكروباص حضارية، حرصًا على سلامة المواطنين وتقليل الحوادث، مؤكدًا أن سيارات البيك أب مخصصة لنقل البضائع وليست وسيلة لنقل الركاب، وأن تطبيق المنظومة الجديدة لا تراجع عنه.

رافق المحافظ في الجولة اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، بالإضافة إلى نائبي البرلمان علي بدوي ومجدي ملك، وممثلين عن البنك الزراعي المصري.

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تعريفة المواصلات محافظ المنيا عماد كدواني سيارات الأجرة
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