تعليم البحيرة تهنئ الطالبة لؤلؤة لفوزها بمسابقة آل زايد لحفظ القرآن -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

هنأت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، الطالبة لؤلؤة بهي الدين بالصف الأول الثانوي بمدرسة النوبارية الثانوية بنات لحصولها على المركز الأول فى حفظ القران الكريم كاملا بمسابقة آل زايد.

وأعرب يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن تقديره لما بذلوه من جهد وفير حتى حصلت على هذا المستوى من الإتقان والنبوغ والتنشئة على حفظ كتاب الله .

وأشار الديب إلى أن الطالبة قدوة حسنة ونموذج مشرف بين أقرانها، وزادًا حضاريا لبناء الوطن وثقافة المجتمع و إسهاما في نشر ثقافة القرآن الكريم والتمسك بالقيم الدينية والأخلاق الحميدة.