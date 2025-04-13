المنيا تواصل مبادرة "ابدأ صح" لتأهيل الشباب على إدارة الأعمال والشمول المالي

المنيا-جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم في مجالات ريادة الأعمال والشمول المالي، حيث أطلقت المحافظة مبادرة “ابدأ صح”، من خلال وحدة السكان بالمحافظة، لتنمية قدرات الشباب على إدارة الأعمال وتعزيز مفاهيم الشمول المالي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان والتنمية البشرية.

وفي السياق، نظمت وحدة السكان بالديوان العام 8 دورات تدريبية في قرى مركز العدوة، شملت: صفانية، سلاقوي، منشأة الساوي، عطف حيدر، المسيد، الشيخ مسعود، القايات، وبرمشة، حيث تناول التدريب موضوعات متنوعة مثل مهارات الادخار، إدارة الموازنة الأسرية، إدارة الأعمال، كيفية إنشاء مشروعات صغيرة، والتعريف بجهات التمويل المتاحة داخل المحافظة، ومنها: جهاز تشغيل شباب الخريجين، إدارة تنمية القرية، مبادرة “مشروعك”، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما شمل التدريب أيضًا مهارات التسويق المباشر والإلكتروني، وربط المتدربين بمنصة “أيادي مصر”، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير – عضو التحالف الوطني – وبنك مصر، في ضوء البروتوكول الموقع مع وزارة التنمية المحلية، والذي يستهدف تدريب 7000 شاب وفتاة في المرحلة العمرية من 21 إلى 45 سنة.

من جانبه، أوضح الدكتور رضا فاروق، مدير عام الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومدير وحدة السكان بالمحافظة، أن المبادرة بدأت من مركز العدوة، وتتواصل تدريجيًا في باقي مراكز “حياة كريمة”، بواقع 10 قرى بكل مركز، تستهدف كل منها تدريب 100 شاب وفتاة.

وتدعو المحافظة الشباب الراغبين في الالتحاق بالتدريبات في مراكز: العدوة، مغاغة، بنى مزار، سمالوط، أبو قرقاص، ملوي، وديرمواس، إلى التواصل مع منسقي وحدة السكان بكل مركز، أو الاستفسار من خلال الاتصال بالدكتور رضا فاروق حافظ، رئيس وحدة السكان المركزية بالمحافظة، على رقم: 01006530590.