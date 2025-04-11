بسبب علاقة عاطفية.. كشف غموض العثور على جثة مقطعة داخل جوال بالقناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية غموض العثور على جثة شاب داخل جوال، وملقاة بهيش بجوار نهر النيل وجزء من جسده مقطع بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص وربة منزل قاموا باستدراج المجني عليه وقتله، أثر وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه والمتهمة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ للمقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بالعثور جثة شاب داخل جوال وملقاة بجوار نهر النيل بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، العثور علي جثة شاب يدعى "سيد.ع.و" وشهرته "وائل وافي" مقيم أبوالغيط جثة هامدة وملقاة داخل جوال بجوار نهر النيل، عقب اختفائه منذ 5 أيام.

كما تبين ان الجثة بها عدة طعنات وقيام المتهمين بتقطيع جزء من قدميه.

كما دلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخص وربة منزل قاموا باستدراج المجني عليه وقتله، أثر وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه والمتهمة استمرت 12 عام وقام المجني عليه بابتزاز المتهم بصور ومراسلات، قامت على إثرها المتهمة بالتخطيط والاستعانة بالمتهم التى تربطها به علاقة لمدة عامين للتخلص من المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.