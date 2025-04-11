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محافظ البحيرة: لا تهاون مع أية مخالفات لتعريفة الركوب الجديدة (فيديو وصور)

02:06 م الجمعة 11 أبريل 2025
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    الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة (5)
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البحيرة – أحمد نصرة:

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التعامل بكل حزم وعدم التهاون مع أية تجاوزات أو مخالفات لتعريفة الركوب الجديدة أو خطوط السير.

جاء ذلك خلال جولتها اليوم الجمعة، بمجمع مواقف دمنهور، لمتابعة سير العمل بالموقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة.

وشددت المحافظ على إلزام جميع السيارات ومركبات الأجرة بوضع ملصقات توضح قيمة الأجرة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى تعليق لافتات توعوية واضحة بجميع المواقف بنطاق مدن ومراكز المحافظة توضح للمواطنين التعريفة المقررة.

ووجهت المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية، بتكثيف الحملات على مدار الساعة لمتابعة تطبيق التسعيرة الجديدة بكل حزم، وأعلنت رفع درجة الاستعداد بكافة الجهات المعنية، وتفعيل غرف العمليات بجميع المراكز والمدن، بالتنسيق مع إدارات المرور والتموين والمواقف، لمتابعة سير العمل وضمان تطبيق التعريفة الجديدة المعتمدة فور صدور أسعار المواد البترولية من وزارة البترول.

وناشدت محافظة البحيرة جميع المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بأسعار الوقود أو تعريفة الركوب من خلال الاتصال على الخط الساخن : 114

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جاكلين عازر محافظ البحيرة تعريفة الركوب الجديدة محافظة البحيرة
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