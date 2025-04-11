"اتقدم لبنت عمه".. عاطل يقتل شابًا دهسًا بسيارته في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تربص عاطل لشاب وقتله صدمًا بسيارته لدى نزوله من منزل ابنة عم الجاني، عقب جلسة تعارف تمهيدًا لخطبتها بالبحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، بوقوع حادث تصادم بين" سيارة نقل ودراجة بخارية" على طريق "الدلنجات - دمنهور"، عند مدخل قرية سنطيس، الأمر الذى أدى إلى مصرع قائد الدراجة النارية "نور. م" 28 عامًا، مقيم بدائرة مركز الدلنجات، ووجود شبهة جنائية.

بالفحص وتفريغ الكاميرات الموجودة بمكان الحادث، تبين تربص قائد السيارة "محمد. ر" وانتظاره خروج المجني عليه من منزل ابنة عمه والتي كان يريد الارتباط بها، وتتبع الدراجة النارية التي يستقلها وصدمه حتى سقط قتيلا.

حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.