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جراحة دقيقة تنقذ حياة مريض بخراج رئوي بمستشفى صدر المعمورة

09:40 م الخميس 10 أبريل 2025

مستشفى صدر المعمورة

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الإسكندرية - محمد البدري:

نجح فريق طبي بمستشفى صدر المعمورة التابع لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اليوم الخميس، في إنقاذ مريض من خراج صديدي كبير في الرئة اليمنى، في جراحة دقيقة تكللت بالنجاح.

أوضح الدكتور محمد منصور، مدير مستشفى صدر المعمورة، أن العملية شملت إزالة تجمع صديدي مزمن وتنظيفه، إلى جانب تقشير الغشاء البللوري، الذي كان يعيق تمدد الرئة والتنفس الطبيعي، بهدف استعادة وظيفة الرئة وتحسين التنفس. خرج المريض بعد العملية بحالة مستقرة.

ضم الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة؛ الدكتور كريم ماضي، مدرس جراحة الصدر، والدكتور محمد مجاهد، أخصائي جراحة الصدر، والدكتور محمد عرابي، رئيس قسم جراحات الصدر، والدكتور تامر قاسم، أخصائي التخدير، بالإضافة إلى طاقم تمريض قسم العمليات.

من جانبها أشادت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بكفاءة الفريق الطبي ومهارتهم في التعامل مع الجراحات الدقيقة، مؤكدة أن المستشفيات التابعة للمديرية مستمرة في تقديم خدمات طبية وجراحية على أعلى مستوى، في بيئة متطورة وبإشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، إيماناً بأن صحة المريض هي الأولوية القصوى.

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