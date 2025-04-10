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السيطرة على حريق بمحيط مخزن أسطوانات غاز في أسوان (صور)

07:35 م الخميس 10 أبريل 2025
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    السيطرة على حريق بمحيط مخزن أسطوانات غاز في أسوان (5)
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    السيطرة على حريق بمحيط مخزن أسطوانات غاز في أسوان (2)
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    السيطرة على حريق بمحيط مخزن أسطوانات غاز في أسوان (3)
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    السيطرة على حريق بمحيط مخزن أسطوانات غاز في أسوان (4)
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أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في سيارة بجوار مخزن أسطوانات الغاز في قرية الكاجوج بمركز كوم أمبو في محافظة أسوان.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بتلقي بلاغ من أهالي قرية الكاجوج باندلاع حريق في سيارة بالقرب من مخزن أسطوانات الغاز.

تم الدفع بسيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المخزن أو المنازل المجاورة. وقد أسفر الحريق عن تدمير السيارة بالكامل، بينما لم يُسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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