مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم الفضاء العالمي (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس؛ احتفالية بعنوان "يوم الفضاء العالمي"، تضمنت افتتاح معرض صور نادرة لرائد الفضاء الروسي الراحل يوري جاجارين، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي عن زيارته التاريخية لمصر عام 1962.

افتتحت الفعالية؛ هبة الرافعي، القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بالمكتبة، نيابة عن الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور أرسيني ماتيوششنكو؛ مدير البيت الروسي بالإسكندرية.

وأشارت الرافعي خلال كلمتها إلى أهمية الحدث باعتباره تخليدًا لذكرى يوري جاجارين، أول إنسان يخوض تجربة الدوران حول الأرض في رحلة فضائية، وأكدت على أن زيارته لمصر شكلت محطة هامة في جولته العالمية آنذاك.

وأضافت الرافعي: "الاحتفاء بذكرى جاجارين اليوم يأتي بمناسبة مرور 91 عامًا على ميلاده، وذلك في إطار تقدير مكتبة الإسكندرية لقادة الفكر والعلم الذين ساهموا في إثراء البشرية". وأوضحت أن المعرض يضم صورًا توثق رحلته العالمية وإنجازاته الرائدة في مجال الفضاء، إلى جانب فيلم يُعرض داخل القبة السماوية عن تاريخ رحلات الفضاء.

من جانبه، عبّر أرسيني ماتيوششنكو، مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، عن امتنانه لمكتبة الإسكندرية على تنظيم هذا الحدث.

وأشاد مدير البيت الروسي بالعلاقات المصرية الروسية الممتدة، معتبرًا الاحتفال بيوم الفضاء فرصة لإبراز أهمية التعاون الثقافي بين البلدين، وتقديم الفضاء من منظور الأطفال المشاركين.

وأشار ماتيوششنكو إلى رمزية زيارة جاجارين لمصر في عام 1962 عقب أول رحلة فضائية بشرية ناجحة، حيث التقى خلالها بالرئيس جمال عبد الناصر، وقام بجولة استمرت سبعة أيام شملت عدة مدن مصرية.

وأضاف أن هذه الزيارة لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، وشهدت توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات العلوم والتعليم والثقافة.

واختتمت الفعالية بتوزيع شهادات تقدير للأطفال المشاركين في مسابقة رسم الفضاء، إلى جانب مراسم وضع إكليل الزهور على تمثال يوري جاجارين، وعرض فيلم وثائقي روسي داخل القبة السماوية.