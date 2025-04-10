إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية

جنوب سيناء - رضا السيد:



أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وجرى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.



وشدد اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.



وكان قد قررت هيئة الموانئ صباح أمس الأربعاء، غلق الميناء لسوء الأحوال الجوية، واضطراب حالة البحر، بعد أن بلغت شدة الرياح 25 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 2 حتى 3 أمتار.