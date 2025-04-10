إعلان

الأقصر تستضيف المؤتمر الدولي الـ15 للاستدامة والتنمية والبحوث المتقدمة في السياحة والتراث

10:36 ص الخميس 10 أبريل 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:
تستعد محافظة الأقصر لاستضافة "المؤتمر الدولي الخامس عشر للاستدامة والتنمية والبحوث المتقدمة في السياحة والتراث" والذي سيعقد في الفترة من 15 حتى 19 أبريل 2025، والذي تنظمه مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والابتكار، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة ومفوضية السياحة والسفر الأوروبية، والذي يتزامن مع احتفال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" باليوم العالمي للتراث World Heritage Day في 18 أبريل.


ومن المقرر أن يشارك في نسخة المؤتمر هذا العام مجموعة من الوزراء وعمداء وأعضاء هيئات التدريس بكليات ومعاهد السياحة بالجامعات المصرية والعربية والعالمية، إلى جانب عدد من اﻟﻤﺴؤولين المحليين والعرب والدوليين وخبراء السياحة والتراث.


ويتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل عن السياحة الثقافية، والغذاء، والتحول الأخضر، وعدد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا في السياحة المستدامة، والحفاظ على التراث في ظل التغيرات المناخية، والتجارب الناجحة في السياحة البيئية والتراثية، كما يناقش المؤتمر مجالات الزراعة والغذاء، والبيئة وصون الطبيعة ، والسياحة والتراث، والفنون والعمارة، والهندسة والعلوم والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطب والصحة والعامة.


ومن جانبه رحب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بانعقاد نسخة مؤتمر هذا العام على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح فعاليات المؤتمر بما يليق بمكانة الأقصر، مشيرا إلى انعقاد المؤتمر بالتزامن مع احتفالات اليونسكو والعالم بيوم التراث العالمي الموافق 18 أبريل، يمثل دعما للسياحة الثقافية بالمحافظة.

0

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأقصر السياحة وزارة السياحة والآثار اليونسكو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

الدولار يتراجع من مستواه القياسي مقابل الجنيه ويفقد 46 قرشا
فرص أمطار على القاهرة.. 3 ظواهر جوية تضرب المحافظات اليوم
تسارع التضخم في مدن مصر إلى 13.6% في مارس