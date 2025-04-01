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تنورة وتحطيب.. فعاليات متنوعة لـ"ثقافة جنوب سيناء" في ثاني أيام العيد - صور

10:51 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    الحضور
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    التنورة
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    الحفل
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    السمسمية
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    تنورة
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    حفل الثقافة
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    عرض التنورة
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    عروض فنية
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    الجمهور
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جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلق فرع ثقافة جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، عددًا من الفعاليات الفنية احتفالًا بعيد الفطر المبارك، ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، للاحتفال بالعيد، تحت رعاية وزير الثقافة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وإشراف منيرة فتحي، مدير فرع الثقافة بالمحافظة.

تضمنت الفعاليات، عرض السمسمية، والتنورة، والتطيب، بالمسرح الصيفي بمدينة الطور، لفرقة الفنون الشعبية أطفال، بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، بحضور جمع غفير من مواطني المدينة.

كما شهد مسرح السلام بمدينة شرم الشيخ حفل فني لفرقة كورال قصر ثقافة شرم الشيخ، تضمن باقة من الأغاني المتنوعة، بقيادة الفنان عمر عدلي، وهذه الفعاليات جرى تنظيمها بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي تحت إدارة الدكتور شعيب خلف.

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ثقافة جنوب سيناء ثاني أيام العيد تنورة وتحطيب بثقافة جنوب سيناء الهيئة العامة لقصور الثقافة عيد الفطر 2025
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