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رغم سوء أحوال الطقس.. أهالي السويس يستمتعون بأجواء العيد - فيديو وصور

06:01 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    الاطفال على كورنيش السويس
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    الأسر تفترش الأرض في عيد الفطر
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    دراجات على ممشى اهل السويس
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    تكاتك بالبدالات
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    كورنيش السويس فسحة العيد
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    الأسر تقضي ساعات النهار على كورنيش
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    ممشى اهل السويس
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    كورنيش السويس
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    دراجات لى كورنيس السويس
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السويس_ حسام الدين أحمد:

احتفل أهالي السويس خلال اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر، في المتنزهات والحداق المفتوحة، رغم الطقس السىء ونشاط الرياح الذي سيطر على محافظة السويس ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وبالرغم من سوء الأحوال الجوية ونشاط الرياح المثيرة للأتربة على المناطق المفتوحة إلا أن كورنيش السويس استقطب مئات الأسر الذين خرجوا صباح اليوم للاستمتاع بالأجواء التي سيطرت على الكورنيش ومنطقة "سي فيو".

وحرصت الأسر على تناول الإفطار صباحًا ثم الأسماك المملحة وقت الظهيرة، بينما قضى الأطفال يومهم في ركوب الدراجات بأشكالها المختلفة، فضلًا عن الاسكيت الذي انتشر مؤخرًا بين الأطفال.

المشهد اختلف قليلًا على ممشى أهل السويس الممتد من بداية كورنيش السويس الجديد إلى شاليهات بورتوفيق بطول 1600 متر، إذ افترش الأهالي المسطح الأخضر وجلسوا أرضًا تاركين المقاعد الرخام وكراسي الكافيهات المنتشرة على طول الممشى، ليتفرشوا الأرض في عادة قديمة يفضل الأهالي التزامها في المساحات الخضراء.

ونشرت صفحة مصراوي على فيسبوك بثًا مباشرًا من ممشي أهل السويس رصد خلاله احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك، وفرحة الأطفال بركوب الدراجات والعجلات المعدلة.

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الطقس السويس عيد الفطر 2025
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