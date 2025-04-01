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جهود مستمرة في الإسماعيلية لتجميل المدينة خلال احتفالات العيد

03:21 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

تجميل المسطحات الخضراء بالإسماعيلية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

يواصل جهاز التطوير والتجميل، بالتنسيق مع حي ثالث مدينة الإسماعيلية، أعمال رفع كفاءة وتجميل المسطحات الخضراء والميادين، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك، واستعدادًا لاستقبال الزائرين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،

وشملت الأعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع الشيخ زايد، بدءًا من ميدان الشيخ زايد وأمام ديوان عام المحافظة الجديد، وصولًا إلى الجزيرة الوسطى أمام التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت تغريد أبو السعود، مدير إدارة الحدائق والمتنزهات ورئيس جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية، أن فرق العمل تم توزيعها على ورديات متتابعة على مدار اليوم؛ لضمان إنجاز المهام بكفاءة وسرعة.

وأضافت أن الأعمال تضمنت قص وتهذيب المسطحات الخضراء، وتقليم أشجار الفيكس، وتنظيف نخيل البلتشارد، بالإضافة إلى رفع جميع المخلفات للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

وفي السياق ذاته، تم رفع المخلفات من مدخل طريق " الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوي، مع استمرار أعمال تهذيب المسطحات الخضراء وأشجار الفيكس في المنطقة، ضمن جهود تحسين البيئة الحضرية.

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تجميل المسطحات الخضراء بالإسماعيلية تجميل الإسماعيلية خلال احتفالات العيد عيد الفطر 2025 حي ثالث مدينة الإسماعيلية
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