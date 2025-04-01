نظافة وجمال في أسوان خلال العيد.. جهود متواصلة من الوحدات المحلية لرفع الإشغالات -صور

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت مدن ومراكز محافظة أسوان خلال أيام عيد الفطر المبارك حملات نظافة مكثفة ورفعًا للإشغالات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات المحلية لإضفاء أجواء جمالية على المدينة وتوفير متنفس حيوي للمواطنين خلال احتفالاتهم بالعيد.

ففي مركز ومدينة كوم أمبو، قاد طه حسين، رئيس الوحدة المحلية، حملة نظافة شاملة أسفرت عن رفع أكثر من 660 طنًا من القمامة من أحياء وسط وشرق وغرب المدينة.

وفي مدينة أسوان، واصلت الوحدة المحلية بقيادة إبراهيم سليمان جهودها في رفع الإشغالات وتجريد الأتربة وتفريغ صناديق وحاويات القمامة من مختلف المناطق والأحياء السكنية.

وفي مركز ومدينة إدفو، أشرف عاطف كامل، رئيس الوحدة المحلية، على تنفيذ أعمال النظافة العامة لتحقيق السيولة المطلوبة والظهور المشرف والحضاري للمدينة.

وفي مركز ومدينة نصر النوبة، تابع محمد عبد العزيز، رئيس الوحدة المحلية، أعمال رفع التراكمات والنظافة في جميع أنحاء المدينة.

بالتوازي مع ذلك، كثف المسؤولون في بقية الوحدات المحلية جهودهم لإضفاء الشكل الجمالي على المدن والمراكز، وتوفير متنفس حيوي للمواطنين خلال احتفالاتهم بأيام العيد.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة أسوان على توفير أجواء احتفالية مميزة للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال الحفاظ على نظافة المدن والمراكز، ورفع الإشغالات، وتجميل الشوارع والميادين.