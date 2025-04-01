طقس غائم ورياح مثيرة للرمال.. طوارئ فى جنوب سيناء بعد التحذير من تساقط أمطار -صور

جنوب سيناء- رضا السيد:

شهدت جنوب سيناء، تقلبات جوية في ثان أيام عيد الفطر المبارك، حيث يسود المحافظة، طقس غائم مع نشاط الرياح المثيرة للرمال، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من احتمال تساقط أمطار على بعض المناطق.

ووجه الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بجاهزية المعدات الثقيلة ونشرها بمناطق إحداثيات السيول، والتنسيق مع شركات المياه بجاهزية سيارات شفط المياه، وقيام كل جهة بدورها الخاص بمجابهة أي طوارئ قد تحدث.

كما شدد على رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة للشواطئ، والتأكد من توافر منقذين عليها، والتدخل السريع بمنع المواطنين من نزول المياه في حالة ارتفاع الموج واضطراب حالة البحر، ووضع لافتات على الشواطئ التي تشكل خطر على حياة المواطنين، خاصة مع توافد المواطنين على الشواطئ احتفالًا بعيد الفطر.

ووجه بضرورة التنسيق مع إدارات المرور لنشر الحملات المرورية والرادارات على الطرق الدولية، والحث على خفض سرعة السيارات والالتزام بالسرعات المقررة، ورفع إي تراكمات رملية تخلفها الرياح على هذه الطرق، حرصًا على سلامة المسافرين.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، إن جنوب سيناء يسودها طقس معتدل نهارًا على الرغم من كونه غائم جزئي، ونشاط الرياح المثيرة للرمال، وتجاوزت سرعتها 40 كيلو في الساعة، مشيرًا إلى أنه جرى تلقي تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق.

وأوضح المركز أن حالة الملاحة بالموانئ البحرية مستقرة على الرغم من اضطراب حالة البحر نتيجة لنشاط الرياح به، وارتفاع الأمواج تراوح بين 2,5 حتى 3 أمتار.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 29 والصغرى 17، وفي مدينة رأس سدر العظمى 28 والصغرى 16، وفي مدينة طابا العظمى 30 والصغرى 12، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 25 والصغرى 8، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 31 والصغرى 20 درجة.