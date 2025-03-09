إحالة أوراق شقيقين إلى المفتي في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط إحالة أوراق شقيقين إلى مفتي الجمهورية، بعد إدانتهما بقتل شخصين انتقامًا لمقتل والدهما وشقيقهما، في واقعة ثأرية بقرية دوينة بمركز أبوتيج. وحددت المحكمة جلسة 12 أبريل للنطق بالحكم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وحسين إبراهيم محمد، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

وتعود القضية رقم 8065 لسنة 2024 جنايات مركز أبوتيج إلى بلاغ ورد لمركز الشرطة يفيد بسماع أعيرة نارية وسقوط قتيلين في قرية دوينة. وبانتقال قوات الأمن، تبين مقتل "جمال. م. أ" ونجل شقيقه "عمرو. ا. م".

وأوضحت التحريات أن المتهمين "علي. ح. ع" وشقيقه "مهران. ح. ع"، بمشاركة متهم ثالث هارب، أعدوا كمينًا وسط الزراعات، حيث أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على المجني عليهما، ما أدى إلى مقتلهما، وذلك في إطار خصومة ثأرية بين العائلتين.