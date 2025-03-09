نجاح جراحة وجه وفكين دقيقة أجريت لطفلة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، في إجراء جراحة دقيقة لطفلة تبلغ من العمر عامين، كانت تعاني من الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، مما سبب لها صعوبات في التغذية والنطق.

وأجريت الجراحة تحت التخدير العام، واستغرقت نحو ساعتين، حيث شملت تصحيح الشفة الأرنبية وإصلاح شق سقف الحلق، مع إعادة تشكيل الأنسجة المحيطة لضمان أفضل النتائج التجميلية والوظيفية. خرجت الطفلة من العمليات بحالة مستقرة، وتخضع لمتابعة دقيقة من الفريق الطبي لضمان تعافيها الكامل.

وأكد الدكتور عبد الغني فرج، استشاري جراحة الوجه والفكين، أن التدخل الجراحي المبكر يعد عاملًا رئيسيًا في تحسين جودة حياة الأطفال المصابين بهذه الحالات، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يسهم في تحسين وظائف الفم والوجه، مما يسهل اندماج الطفلة مجتمعيًا.

أُجريت الجراحة تحت إشراف فريق طبي متميز ضم عددًا من الاستشاريين والمتخصصين في جراحة الوجه والفكين والتخدير، وبإشراف مباشر من الدكتور أحمد خالد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز الخدمات الطبية المتخصصة، وتوفير رعاية صحية متكاملة باستخدام أحدث التقنيات الجراحية، بما يسهم في تحسين صحة المواطنين وجودة حياتهم.