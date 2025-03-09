إنجاز جديد.. جامعة المنصورة تحصل على شهادة الأيزو 26000 للمسؤولية المجتمعية

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، حصول الجامعة على شهادة الأيزو 26000 الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، لتصبح أول جامعة حكومية في مصر تحقق هذا الإنجاز.

جاء ذلك خلال الاحتفال الرسمي، اليوم الأحد، الذي شهد مراسم تسليم الشهادة بحضور الدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق مصطفى غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وسعد عبدالوهاب، أمين عام الجامعة، إضافة إلى عمداء الكليات والأمناء المساعدين، والدكتور بيشوي القس سيدهم، مدير مركز التميز واستشراف المستقبل ورئيس فريق الأيزو 26000، وأعضاء فريق الأيزو بالجامعة.

وأعرب خاطر عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً أن حصول الجامعة على أيزو المسؤولية المجتمعية يعكس التزامها بالتميز والريادة في خدمة المجتمع وتنميته وفقًا لأفضل المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد يعزز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية ذات تأثير إيجابي مستدام، ويزيد من الشفافية وثقة المجتمع المحلي والدولي بدورها الأكاديمي والتنموي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعظيم حرص الجامعة على تعزيز دورها في التنمية المستدامة، مشيدًا بجهود قطاع خدمة المجتمع في تنفيذ خطط التطوير وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، وهو ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

بدوره، أوضح الدكتور بيشوي القس سيدهم أن تحقيق هذا الاعتماد جاء نتيجة تعاون مؤسسي مكثف، حيث شملت الاستعدادات إعداد ملفات التقديم، وتنفيذ برامج تدريبية شملت 160 من منتسبي الجامعة، وإجراء مراجعة خارجية دقيقة للتحقق من الامتثال لمتطلبات الأيزو.

يُذكر أن الأيزو 26000 هو معيار دولي يحدد المبادئ التوجيهية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، ويهدف إلى دمج هذه المفاهيم ضمن سياساتها لتعزيز تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة، من خلال الحوكمة، وحقوق الإنسان، وممارسات العمل، والمسؤولية البيئية، والممارسات العادلة، وقضايا المستهلك، والمشاركة المجتمعية.