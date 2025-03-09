خرجا في الخير وعادا جثتين.. تشييع جنازة شقيقين توفيا في حادث بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيَّع أهالي قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، اليوم الأحد، جنازة شقيقين توفيا في حادث سير خلال توجههما إلى قرية مجاورة لتوفير ذبائح لاستكمال مبادرتهما ببيع اللحوم بأسعار مخفضة.

ووفقًا لشهود عيان من أبناء قرية إسحاقة، كان الشقيقان رضا كمال مغازي، جزارًا في العقد الخامس من العمر، وشقيقه السيد في منتصف العقد الرابع، قد قررا تدشين مبادرة خيرية في القرية والقرى المجاورة، تتضمن توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بسعر 300 جنيه للكيلو خلال شهر رمضان الجاري، وذلك بالتنسيق مع أبناء العمل الخيري في القرية.

نجحت مبادرة الشقيقين منذ حلول شهر رمضان، فاعتادا توفير ذبائح بلدية أكثر من مرة وعرضها بسعر 300 جنيه استكمالًا للمبادرة الخيرية التي بدأاها خلال الشهر الكريم، ما جعل أهالي القرية والقرى المجاورة يطالبونهما بتوفير اللحوم بنفس الأسعار، خاصة بعد مشاركتهما في معرض "أهلًا رمضان" الذي نُظِّم في القرية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.

غادر الشقيقان مسقط رأسهما في قرية إسحاقة متجهين إلى قرية القرضا التابعة لمركز كفر الشيخ، لشراء ذبائح حية من أحد التجار هناك، تمهيدًا لذبحها وبيعها وفق الأسعار التي حدداها ضمن مبادرة الخير التي أطلقاها.

وعند وصولهما إلى قرية القرضا، كانا يستقلان دراجة بخارية ملك أحدهما، فاصطدما بدراجة بخارية أخرى "تروسيكل"، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات خطيرة. توفي الشقيق الأكبر متأثرًا بإصابته خلال تلقيه العلاج في مستشفى كفر الشيخ العام، فيما أُدخل الشقيق الأصغر إلى قسم العناية المركزة بنفس المستشفى، لكنه لم يمكث طويلًا، إذ لحق بشقيقه.

جرت مراسم تشييع جثمان الشقيق الأكبر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عقب استلام جثمانه، وبعدها بساعات قليلة، تكرر مشهد الجنازة، حيث شيَّع أهالي القرية والقرى المجاورة جثمان الشقيق الثاني.