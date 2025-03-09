محافظ الدقهلية: سحب أراضي المستثمرين غير الجادين وطرحها مجددًا عبر البوابة الصناعية

الدقهلية - رامي محمود:

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء تراخيص قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين، وفقًا لقرارات هيئة التنمية الصناعية، وإعادة طرحها عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية.

كما وجَّه المحافظ باتخاذ إجراءات الغلق الفوري للمصانع المخالفة لشروط الصرف الصناعي، والتي تقوم بالصرف غير المعالج على شبكتي الصرف الصحي والزراعي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار رضوان سعيد، المستشار القانوني للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج، مدير عام الإنتاج والشؤون الاقتصادية والاستثمار، والعميد محمود حمدي، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستثمرين وأصحاب المصانع والشركات.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة للتواصل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث آليات حل مشكلات المستثمرين، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

كما شدد على سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية الجديدة لقطع الأراضي بالمنطقة الصناعية، مشيرًا إلى سحب الأراضي المخصصة للاستثمار في حال عدم الجدية وعدم البدء في تنفيذ المشروعات. وأكد التزام المحافظة بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الجادين لتطوير مشروعاتهم وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في توفير مناخ استثماري حقيقي.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، مؤكدًا دعمه الكامل لكل مشروع استثماري جاد، مهما كان حجمه، وأن الدولة مستمرة في تقديم التسهيلات لدعم المشروعات الصناعية.

من جانبهم، أشاد المستثمرون بجهود المحافظ وزياراته المتكررة للمنطقة الصناعية، ومساعيه لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المستثمرين، معربين عن تقديرهم لحرصه على الارتقاء بالمنطقة وتحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.