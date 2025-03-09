بالصور.. مدارس البحيرة تحتفل بيوم الشهيد

البحيرة - أحمد نصرة:

احتفلت مدارس محافظة البحيرة، اليوم الأحد، بذكرى يوم الشهيد الذي يوافق التاسع من مارس من خلال فعاليات متعددة.

تضمنت الاحتفالات فقرات شعرية، وأغاني وأناشيد وطنية وعروضا عسكرية كما خصصت كلمة الإذاعة المدرسية فى طابور الصباح بجميع مدارس الإدارات التعليمية للحديث عن هذه المناسبة كما جرى تكريم عدد من أبناء وأسر الشهداء.

ويوافق يوم الشهيد ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذى استشهد وسط جنوده على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف ١٩٦٩ مدافعا عن تراب الوطن.