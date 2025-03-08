"الأرض دي بتاعتي".. 5 مصابين في مشاجرة بالخرطوش بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 5 أشخاص برش خرطوش وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد في مشاجرة؛ بسبب خلاف على قطعة أرض، بالمنشأة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بحدوث مشاجرة ووجود مصابين دائرة مركز شرطة المنشاة.

تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول "علي. ع" 55 عامًا عامل مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس، وابن شقيقه "أحمد. ح" 29 عامًا عامل مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس، وتم نقلهما لمستشفى المنشاة المركزي، وشقيق زوجة الأول "محمد. س" 42 عامًا عامل، وطرف ثان "صالح. ع" 47 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش بالفخذ الأيسر، وشقيقه "عبدالحميد" 51 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش بالرأس، وابن شقيقهما "صبري. م" 22 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش بالقدم اليمنى، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم في الواقعة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الأخر بالضرب، وقيام الأول من الطرف الأول بإحداث إصابة الطرف الثاني من السلاح المضبوط بحوزته؛ بسبب خلافات على قطعة أرض بذات الناحية يدعي كلًا منهم ملكيتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.