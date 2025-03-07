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نهاية مأساوية لطفل بالمنوفية.. سقط على رأسه أثناء الوقوف على الكرة

10:50 م الجمعة 07 مارس 2025

مصرع طفل سقط على رأسه

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المنوفية- أحمد الباهي:

لقى طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بمدينة الباجور في محافظة المنوفية مصرعه في حادث آليم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وكشف مصدر طبي مسؤول لموقع "مصراوي"، أن الطفل يُدعى "ممدوح.م.م" 4 سنوات، مقيم ببندر مدينة الباجور ووالده من إحدى قرى المركز، وأثناء توقفه على الكرة سقط على رأسه وأصيب إصابة مباشرة في الرأس، مما تسبب في تعرضه لنزيف بالمخ.

ونقل الطفل إلى مستشفى الباجور التخصصي، وتقرر تحويله إلى مستشفى بركة السبع العام، وتدهورت حالته لاحقًا ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك، ونفيت الشبهة الجنائية في الحادث.

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