الأرصاد: السحب الرعدية تتدفق بقوة فوق الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتشهد المدينة أمطارًا غزيرة منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، بالتزامن مع نوة الحسوم التي وصلت مبكرًا هذا العام، قبل موعدها السنوي المعتاد بيومين. وتستمر النوة لمدة سبعة أيام، مصحوبة برياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة.

وتسجل الإسكندرية 11 درجة مئوية للصغرى و20 للعظمى، بينما تبلغ سرعة الرياح 28 كيلومترًا في الساعة، مع نسبة رطوبة تصل إلى 79%، وفقًا لهيئة الأرصاد.

من جانبه، أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ ونشر معدات الشفط في مختلف الأحياء، مع تكثيف أعمال تطهير الشبكات استعدادًا لموجة الأمطار.

وتعد نوة الحسوم أولى النوات التي تضرب الإسكندرية خلال شهر رمضان، ومن المتوقع أن تستمر لأسبوع كامل، ما يستدعي متابعة مستمرة لحالة الطقس.