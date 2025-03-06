مصرع شاب أثناء توزيع وجبات الإفطار في حادث دهس بالقليوبية

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس من قِبل سيارة ميكروباص أثناء توزيعه التمر ووجبات الإفطار على المسافرين بالطريق الزراعي في مدينة قها بمحافظة القليوبية، حيث فرّ قائد السيارة هاربًا عقب الحادث.

وتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى قها العام بوفاة الشاب "محمود عاطف بدر" (19 عامًا) خلال قيامه بتوزيع وجبات الإفطار على المارة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.