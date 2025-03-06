القليوبية تعزز الرعاية الحرجة: 8 أسرة عناية مركزة جديدة بالتعاون مع الصحة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا مع الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة والدكتور فادي مسيحة مدير مستشفي بنها التعليمي.

يهدف الاجتماع إلى توحيد الجهود وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات الصحية بالمحافظة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وخلال الاجتماع جرى الاتفاق على تشغيل 8 أسرة عناية مركزة بالمحافظة.

ووجه محافظ القليوبية بضرورة التعاون التام بين جميع المستشفيات، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لديها البيانات كاملة بالوضع الراهن، وعدد الأسرة الفارغة و الحضانات وأسرة العناية المركزة بهدف التسهيل على المواطن وإتاحة المكان المناسب لتقديم العلاج المناسب.

وشدد المحافظ على أهمية التعاون بين جميع المستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن غرفة العمليات المشتركة تعمل على مدار الساعة لتوفير البيانات الدقيقة حول الأسرة المتاحة والحضانات وأسرة العناية المركزة، مما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة.