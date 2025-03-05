إصابة شخصين في حريق داخل مصنع غزل بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

نشب حريق هائل، اليوم الأربعاء، داخل مصنع غزل بقرية الناصرية التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، إثر ماس كهربائي، مما أسفر عن إصابة شخصين بالاختناق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل مصنع غزل بقرية الناصرية.

انتقلت قوة أمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المصانع والمنازل المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي، مما تسبب في إصابة شخصين بالاختناق، واحتراق كمية كبيرة من الغزل.