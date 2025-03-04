وفاة رئيس نادي صيد المحلة محمد السبكي

الغربية - مروة شاهين:

توفي مساء اليوم محمد السبكي، رئيس نادي صيد المحلة، عن عمر ناهز 40 عامًا، بعد صراع مع المرض. ويعد السبكي من الشخصيات الرياضية البارزة في المحلة الكبرى، حيث ساهم في تطوير أنشطة النادي بشكل ملحوظ.

وتولى الراحل رئاسة النادي منذ نحو شهر، قبل أن توافيه المنية متأثرًا بإصابته بالسرطان، وذلك قبل أذان المغرب بدقائق، بعدما كان متواجدًا بالنادي وسط أعضاء مجلس الإدارة يوم أمس.

ونعى العديد من الرياضيين وأعضاء نادي صيد المحلة الفقيد، مشيدين بمسيرته وإنجازاته، فيما خيم الحزن على أسرته وأعضاء النادي، خاصة أنه كان الابن الوحيد لعائلته.

وأكد أحد أعضاء مجلس الإدارة أن السبكي كان يتمتع بشخصية اجتماعية، ولم يدخر جهدًا في دعم اللاعبين والإداريين، معربًا عن حزنه لفقدان شخصية رياضية كان لها أثر واضح في خدمة النادي.