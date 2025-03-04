فقأ عين أحدهم بالمطواة.. 6 مصابين في مشاجرة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أُصيب 6 أشخاص بجروح متفرقة، اليوم، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في حي المروة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أسفرت عن إصابة أحدهم بفقء عينه اليمنى.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول 6 مصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي نتيجة مشاجرة بالسلاح الأبيض.

تفاصيل الإصابات

م.م (17 عامًا) - إصابة خطيرة بانفجار مقلة العين اليمنى، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

م.م (16 عامًا) - إصابات بجروح قطعية متفرقة.

م.ع (17 عامًا) - إصابات سطحية.

ع.أ (17 عامًا) - جروح قطعية متفرقة.

ك.م (15 عامًا) - إصابات متعددة.

م.ح (35 عامًا) - إصابات مختلفة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.