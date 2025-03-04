مصرع طفلة وإصابة شقيقتها في حادث دهس بكفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقت طفلة مصرعها، وأصيبت شقيقتها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث سير صدمتهما سيارة بمنطقة شارع المركز بمدينة الحامول في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول طفلة إلى مستشفى الحامول المركزي جثة هامدة، وشقيقتها مصابة بعدة إصابات بإدعاء تعرضهما لحادث تصادم سيارة أثناء لهوهما في الشارع.

وتبين من سجلات مستشفى الحامول المركزي أن الطفلة المتوفية تدعى "تبارك.م.ك"، 8 أعوام، وشقيقتها المصابة تدعى "ريتال"، 12عامًا، وتقيمان بالإسكندرية.

وكشفت التحقيقات الأولى عن الطفلتين الشقيقتين المتوفية والمصابة خلال تواجدهما في مدينة الحامول كانوا في زيارة جدتهم المقيمة بمدينة الحامول، وخلال لهوهما بأحد شوارع الحامول صدمتهما سيارة ما أدى إلى وفاة إحداهما والأخرى تعرضت للإصابة.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة فيما جرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.