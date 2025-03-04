إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم كرفان بسيارة بالوادي الجديد



الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 4 أشخاص، بينهم مصاب بحروق في حادث تصادم، منذ قليل، بنطاق مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين تصادم سيارة كارفان مجهزة بمطبخ متنقل مع سيارة نقل بمنطقة الكيلو 5 بطريق "الخارجة- الداخلة" بنطاق مركز الخارجة، أسفر عن إصابة كلا من: "جمال صغير مرتضى"، 32 عامًا، ومقيم محافظة أسوان مصاب بحروق بالقدم اليمنى واليسرى والساعد اليد اليسرى بسبب تواجد مياه مغلية داخل مطبخ السيارة الكارفان.

كما تبين إصابة "عمرو محمد حسين"، 32 عامًا، مقيم محافظة الإسماعيلية، و"صالح محمد حمزة"، 40 عامًا، مقيم محافظة الأقصر، و"محمد علي حسن" 48 عامًا، مقيم محافظة الأقصر.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، إذ نقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.