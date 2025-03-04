محافظ قنا يشهد الاحتفال بالعيد القومي ويشيد ببطولات الأجداد (صور)

قنا – عبدالرحمن القرشي:

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الاحتفال الفني الذي نظمه قصر ثقافة قنا بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

بدأت الفعاليات بعروض استعراضية قدمها طلاب مديرية التربية والتعليم، جسدت الهوية الثقافية لمحافظة قنا، تلاها عروض للفنون الشعبية قدمها أطفال قصر الثقافة، حيث استوحوا فقراتهم من التراث الصعيدي الأصيل، ما أضفى أجواءً حماسية بين الحضور وأعاد إحياء الموروث الثقافي الغني للصعيد.

وتضمن الاحتفال عرضًا تسجيليًا عن بطولة أهالي قرية البارود في التصدي للحملة الفرنسية، حيث وثّق الفيلم مقاومة الأهالي الباسلة للاحتلال، ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين عبروا عن اعتزازهم بتاريخ محافظتهم.

كما قدمت فرقة قنا للموسيقى العربية عرضًا وطنيًا متميزًا، تفاعل معه الجمهور مع الأغاني الوطنية والموسيقى التراثية التي عززت الشعور بالانتماء والهوية الوطنية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور خالد عبدالحليم عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا أن العيد القومي يمثل فرصة لاستلهام دروس الماضي من أجل بناء المستقبل. وأضاف أن تضحيات الأجداد في مواجهة التحديات تلهم الأجيال الحالية لمواصلة العمل الجاد من أجل نهضة المحافظة والوطن.

وشدد المحافظ على أهمية تكاتف الجهود لدعم الدولة المصرية والوقوف خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات، مؤكدًا أن أبناء قنا على قدر المسؤولية في حماية الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.