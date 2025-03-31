الصحة بالإسماعيلية: تكثيف العيادات المتنقلة والفرق الطبية في المساجد والميادين خلال عيد الفطر

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، على انتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة أمام المساجد والميادين عقب صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي خلال أيام العيد، وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف العمل على المبادرات الرئاسية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأعلنت وكيل وزارة الصحة أن أكثر من 14,220 مواطنًا استفادوا من خدمات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لـ 10,419 شخصًا، وفحوصات مبادرة صحة المرأة لـ 8,378 سيدة، وفحوصات السمع لـ 1,842 حالة، بالإضافة إلى متابعة الحمل لـ 953 سيدة، وتقديم خدمات مبادرة "أم وجنين" لـ 356 حالة.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة جودة، منسق المبادرات ومدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، أن فرق مبادرة "100 مليون صحة" ستواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر في الحدائق والمتنزهات وأمام دور العبادة.

وأوضحت أن تنفيذ هذه الخطة يتم بالتنسيق مع الدكتورة بثينة بركات، مدير إدارة القوافل العلاجية، والدكتورة جيهان سامي، مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية.

وتتضمن الخدمات المقدمة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، والاعتلال الكلوي، من خلال الفرق الطبية المتنقلة وفرق التواصل المجتمعي، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى أكبر عدد من المواطنين.

كما أشارت وكيل وزارة الصحة إلى انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات برئاستها، بحضور أعضاء لجنة الأزمات، لمتابعة أي شكاوى أو بلاغات على مدار الساعة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة. وأوضحت أنه يتم أيضًا متابعة الفرق الطبية عبر فريق إشراف المديرية، للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة وتوافر المستلزمات الطبية.

وفي إطار متابعة القطاع الصحي، شكلت إدارة العلاج الحر لجنة للمرور على المستشفيات الخاصة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال حالات الطوارئ وضمان انتظام العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

