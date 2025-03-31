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62 خدمة إلكترونية حكومية بالموبايل.. تعرف على المراكز التكنولوجية في بورسعيد (صور)

08:24 م الإثنين 31 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    المراكز التكنولوجية في بورسعيد
  • عرض 5 صورة
    المراكز التكنولوجية في بورسعيد
  • عرض 5 صورة
    المراكز التكنولوجية في بورسعيد
  • عرض 5 صورة
    المراكز التكنولوجية في بورسعيد
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تشهد محافظة بورسعيد تحولًا رقميًا متكاملًا ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد الإداري، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، عبر إطلاق منظومة تكنولوجية حديثة تتيح للمواطنين إنهاء معاملاتهم بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى التكدس في المصالح الحكومية.

تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي في بورسعيد كمرحلة أولى، حيث جرت ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة. وتشمل المنظومة إدارة التحول الرقمي بالديوان العام، ثمانية مراكز تكنولوجية بالأحياء، بوابة الخدمات الحكومية الموحدة، إضافة إلى الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ.

توفر المراكز التكنولوجية 62 خدمة إلكترونية، ما يضمن فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، ويسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية. كما تعتمد المنظومة على التحصيل الإلكتروني لفواتير الخدمات مثل الكهرباء والغاز، مع إرسال تأكيد السداد عبر رسالة نصية للمواطنين.

وتعد المراكز التكنولوجية نموذجًا للحوكمة الإلكترونية، حيث تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات عبر شباك واحد أو من خلال التطبيقات الإلكترونية عبر الهاتف المحمول وأجهزة الحاسب الآلي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتحسين جودتها.

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المراكز التكنولوجية بورسعيد الخدمات الإلكترونية
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