محافظ الشرقية يؤدي صلاة العيد بمسجد الفتح ويلتقط الصور التذكارية مع المواطنين

الشرقية ياسمين عزت

أدى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق في حضور عدد من قيادات المحافظة والمواطنين.

ألقى خطبة العيد الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف والتي أوضح فيها أن من عظيم منن الله تعالى وعظيم آلائه سبحانه أن شهر رمضان المعظم الذي سعادة للصائمين بالصيام والقيام والقرآن والإحسان.

وقال وكيل الوزارة في خطبته أن الله من على اصائمين إذ استنارت فيه قلوبهم وعقولهم وتجددت فيهم معاني البذل والإكرام والرحمة، ثم أتم الله تعالى عليهم نعمته وأكمل لهم منته بيوم عيد الفطر المبارك الذي يتجلى الله فيه على القلوب برحمته.

وأضاف وكيل وزارة الاوقاف أن الأعياد فرصه عظيمه لتقوية الروابط الإجتماعية عبر صلة الرحم وتقوية العلاقات والمحبة والود بين الناس بتبادل التهاني والتزاور ونشر الموده والرحمة والأخوه وتقوية الصلات وتفريج الكربات وإغتنام الأيام المباركة.

هنأ محافظ الشرقية المصلين بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وحرص علي التقاط الصور التذكارية مع المواطنين ، داعياً المولي عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام علي مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر الصلاة رفقة المحافظ عدد من القيادات بالمحافظة وهم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة.

كما جاء على رأس الحضور الدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول والأستاذ محمد أبو هاشم رئيس حي ثان وعدد من نواب البرلمان والقيادات العسكرية والأمنية والمواطنين