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أجواء احتفالية.. محافظ الإسماعيلية يشارك المصلين صلاة عيد الفطر في الملاعب المفتوحة

08:36 ص الإثنين 31 مارس 2025
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    محافظ الإسماعيلية يشارك المصلين صلاة عيد الفطر في الملاعب المفتوحة (1)
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    محافظ الإسماعيلية يشارك المصلين صلاة عيد الفطر في الملاعب المفتوحة (4)
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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أدى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة الملاعب المفتوحة للنادي الإسماعيلي، برفقة اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ عبدالخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وجمع غفير من المواطنين.

أمّ المصلين الشيخ عبدالخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف، وألقى خطبة العيد التي تناولت أهمية الفرح بنعمة إتمام الصيام، مؤكدًا أن الاحتفال بالعيد وإظهار البهجة من شعائر الدين الإسلامي، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "للصَّائِمِ فَرْحَتَانِ… إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَرِحَ بِصَوْمِهِ".

كما أوضح الخطيب أن العيد يُعد فرصة للترويح عن النفس بعد شهر من الجد والاجتهاد، ويسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية من خلال التزاور والتلاقي، مشددًا على أهمية صلة الرحم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن أحب أن يُبسَط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه".

عقب الصلاة، تبادل محافظ الإسماعيلية التهاني مع المواطنين، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا، وداعيًا الله أن يتقبل صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يديم على مصر الأمن والأمان في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية صلاة عيد الفطر النادي الإسماعيلي وزارة الأوقاف
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