أعذب الأصوات في تكبيرات عيد الفطر المبارك من ساحة مسجد الشبان المسلمين بساحل طهطا في سوهاج- فيديو وصور

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أدى الآلاف من أهالي محافظة سوهاج صلاة عيد الفطر المبارك ، اليوم الاثنين، ب 205 ساحات على مستوى المحافظة، والتي أعدتها مديرية الأوقاف بمختلف المدن والمراكز والقرى.

وارتسمت الفرحة على وجوه المصلين، وتصافح وتعانق الجميع، ووزع عدد من المواطنين الهدايا واللعب والحلوى والبالين على الأطفال.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي، بثًا مباشرًا بعنوان "أعذب الأصوات في تكبيرات عيد الفطر المبارك من ساحة مسجد الشبان المسلمين بساحل طهطا في سوهاج".