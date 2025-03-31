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أعذب الأصوات في تكبيرات عيد الفطر المبارك من ساحة مسجد الشبان المسلمين بساحل طهطا في سوهاج- فيديو وصور

07:54 ص الإثنين 31 مارس 2025
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  • عرض 17 صورة
    الآلاف من أهالي محافظة سوهاج يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (3)
  • عرض 17 صورة
    الآلاف من أهالي محافظة سوهاج يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (5)
  • عرض 17 صورة
    الآلاف من أهالي محافظة سوهاج يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (6)
  • عرض 17 صورة
    الآلاف من أهالي محافظة سوهاج يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (7)
  • عرض 17 صورة
    الآلاف من أهالي محافظة سوهاج يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (2)
  • عرض 17 صورة
    الآلاف من أهالي محافظة سوهاج يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (9)
  • عرض 17 صورة
    الآلاف من أهالي محافظة سوهاج يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (10)
  • عرض 17 صورة
    الآلاف من أهالي محافظة سوهاج يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (8)
  • عرض 17 صورة
    الآلاف من أهالي محافظة سوهاج يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (12)
  • عرض 17 صورة
    الآلاف من أهالي محافظة سوهاج يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (13)
  • عرض 17 صورة
    الآلاف من أهالي محافظة سوهاج يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (14)
  • عرض 17 صورة
    الآلاف من أهالي محافظة سوهاج يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (15)
  • عرض 17 صورة
    الآلاف من أهالي محافظة سوهاج يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (16)
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    الآلاف من أهالي محافظة سوهاج يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (17)
  • عرض 17 صورة
    الآلاف من أهالي محافظة سوهاج يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (11)
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    الآلاف من أهالي محافظة سوهاج يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (4)
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سوهاج – عمار عبد الواحد:

أدى الآلاف من أهالي محافظة سوهاج صلاة عيد الفطر المبارك ، اليوم الاثنين، ب 205 ساحات على مستوى المحافظة، والتي أعدتها مديرية الأوقاف بمختلف المدن والمراكز والقرى.

وارتسمت الفرحة على وجوه المصلين، وتصافح وتعانق الجميع، ووزع عدد من المواطنين الهدايا واللعب والحلوى والبالين على الأطفال.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي، بثًا مباشرًا بعنوان "أعذب الأصوات في تكبيرات عيد الفطر المبارك من ساحة مسجد الشبان المسلمين بساحل طهطا في سوهاج".

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محافظة سوهاج صلاة عيد الفطر
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