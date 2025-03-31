بالصور.. انتهاء الاستعدادات لصلاة عيد الفطر بساحة أبو الحجاج في الأقصر



الأقصر - محمد محروس:

انتهت محافظة الأقصر منذ قليل من تجهيز ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج، التي تعد من أكبر الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد في المحافظة.

وشملت التجهيزات تكثيف أعمال النظافة داخل الساحة ومحيطها، وفرشها بالسجاد، وتوفير مكبرات الصوت لضمان وصول تكبيرات العيد إلى جميع الحاضرين.

كما جرى تخصيص أماكن منفصلة للسيدات، مع توفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشرف على تجهيزات الساحة الأكبر في مدينة الأقصر، اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ورجال مجلس المدينة، قبل استقبال الآلاف من أبناء الأقصر.

وتفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مساء الأحد، ساحة سيدي أبو الحجاج، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال المصلين خلال صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير أجواء مناسبة وآمنة للمواطنين، ورافقه خلال الجولة الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمصلين، مع تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الهمم، والتأكد من جاهزية الخدمات والمرافق بالساحة، كما وجّه المحافظ بتكثيف الإجراءات الأمنية والتنظيمية في محيط الساحة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سهولة دخول وخروج المصلين بانسيابية تامة، مؤكدًا أن الاستعدادات شملت جميع الساحات المخصصة للصلاة على مستوى المحافظة.

وأكدت مديرية الأوقاف أن خطبة العيد ستتناول معاني التسامح والمحبة في الإسلام، فيما شددت الأجهزة الأمنية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المصلين وتنظيم حركة الدخول والخروج من الساحة بسلاسة.