بالصور- انتشار الفرق الطبية في الأقصر استعدادًا لعيد الفطر

الأقصر - محمد محروس:

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بجولة تفقدية لمتابعة انتشار الفرق الطبية المتنقلة في عدة مناطق، من بينها محيط موقف أرمنت والبياضية بإدارة الأقصر الصحية.

وخلال الجولة، تأكد وكيل الوزارة من تواجد الفرق الطبية وتقديمها الخدمات الصحية للمواطنين، تحت إشراف الدكتور عبدالله محمد، مدير الإدارة الصحية بالأقصر. وأوضح أن هذه الفرق تعمل ضمن المبادرات الرئاسية الصحية، حيث تقدم خدمات الكشف الطبي في مختلف التخصصات، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية.

وأشار الدكتور أبو العطا إلى أن الفرق الطبية المتنقلة تتواجد أيضًا في المركز الحضري بالبياضية، والعيادات المتنقلة أمام شارع سيتي ماكس بإدارة أرمنت، وذلك بإشراف الدكتور أيمن عمر، مدير الإدارة الصحية بالبياضية، والدكتور محمد عبدالحافظ، مدير الإدارة الصحية بأرمنت.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك، حيث تم التأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية طوال فترة الإجازة.