إنقاذ عين طفل في تدخل جراحي عاجل بمستشفى رمد المنصورة

كتب : رامي محمود

05:05 م 12/03/2026

مستشفى رمد المنصورة

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، نجاح الفريق الطبي بـ مستشفى رمد المنصورة في إنقاذ عين طفل يبلغ من العمر 11 عامًا من محافظة دمياط، بعد تعرضه لإصابة خطيرة بالعين نتج عنها جرح نافذ بمقلة العين.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، أن الطفل وصل إلى المستشفى في حالة طارئة نتيجة انفجار بمقلة العين، حيث تم التعامل مع الحالة بشكل فوري من خلال التدخل الجراحي العاجل لإصلاح الجرح والحفاظ على سلامة العين.

إصلاح جرح بمقلة العين داخل مستشفى رمد المنصورة:

وأكد الدكتور حمودة الجزار أن الفريق الطبي نجح في إجراء عملية إصلاح الجرح بنجاح، مع استقرار الحالة وخضوع الطفل للمتابعة الطبية الدقيقة، مشيدًا بسرعة الاستجابة وكفاءة الأطقم الطبية في التعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مستشفى رمد المنصورة يعد من المستشفيات المتخصصة المتميزة في جراحات العيون، حيث يضم كوادر طبية مدربة وتجهيزات طبية حديثة تمكنه من التعامل مع مختلف الإصابات والحالات الدقيقة على مدار الساعة.

وقد أُجري التدخل الجراحي بواسطة فريق طبي ضم الدكتور أحمد النجدي استشاري الشبكية، والدكتور أحمد نور أخصائي التخدير، بإشراف الدكتور أحمد مسعد المدير المناوب، وبمشاركة طاقم التمريض مستر أحمد حمدي ومحمد علي.

استجابة سريعة للحالات الطارئة بمستشفى رمد المنصورة:

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد حسان مدير مستشفى رمد المنصورة أن المستشفى يحرص على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن التعامل الفوري مع الحالة والتنسيق الكامل بين أعضاء الفريق الطبي ساهم في نجاح التدخل الجراحي والحفاظ على سلامة عين الطفل.

وفي ختام تصريحاته، أشاد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجهود الفريق الطبي وأطقم التمريض بمستشفى رمد المنصورة، مؤكدًا استمرار دعم المديرية لكافة المستشفيات وتوفير الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

