سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق محدود نشب داخل محل تجاري بمنطقة الحضرة الجديدة بحي وسط، ما أسفر عن التهام النيران بعض محتوياته، وذلك دون إصابات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق في محل بالعقار رقم 1 شارع أنور السادات متفرع من شارع العمدة بمنطقة الحضرة الجديدة.

وانتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة نشوب حريق محدود داخل محل تجاري "سرجة" بسبب حدوث ماس كهربائي، دون حدوث إصابات.

جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.