11 مليون جنيه لرصف طريق 50/57 في حفير شهاب الدين بالدقهلية -صور

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إعادة رصف طريق 50/57 بقرية حفير شهاب الدين التابعة لمركز بلقاس، والذي تبلغ تكلفته 11 مليون جنيه في إطار متابعته الشخصية لأعمال مشروعات الخطة الاستثمارية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، الأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات وضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتأكد من مطابقة المشروعات للمواصفات الفنية المحددة، وعدم استلام أي أعمال قبل التأكد من جودتها وصلاحيتها.

من جهتها أوضحت إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة اليومية لمعدل الأداء في جميع مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة في التنفيذ، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.