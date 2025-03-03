إعلان

11 مليون جنيه لرصف طريق 50/57 في حفير شهاب الدين بالدقهلية -صور

03:41 م الإثنين 03 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رصف طريق 5057 في حفير شهاب الدين بالدقهلية (4)
  • عرض 4 صورة
    رصف طريق 5057 في حفير شهاب الدين بالدقهلية (3)
  • عرض 4 صورة
    رصف طريق 5057 في حفير شهاب الدين بالدقهلية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إعادة رصف طريق 50/57 بقرية حفير شهاب الدين التابعة لمركز بلقاس، والذي تبلغ تكلفته 11 مليون جنيه في إطار متابعته الشخصية لأعمال مشروعات الخطة الاستثمارية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، الأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات وضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتأكد من مطابقة المشروعات للمواصفات الفنية المحددة، وعدم استلام أي أعمال قبل التأكد من جودتها وصلاحيتها.

من جهتها أوضحت إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة اليومية لمعدل الأداء في جميع مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة في التنفيذ، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حفير شهاب الدين الدقهلية اللواء طارق مرزوق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة