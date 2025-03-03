بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مجمع مدارس قرية كوم أبو شيل بمركز أبنوب

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مجمع مدارس قرية كوم أبو شيل التابعة لمركز أبنوب للاطمئنان على مدى انتظام العملية التعليمية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والتجريبية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها .

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وسوزان محمد رئيس مركز ومدينة أبنوب، أحمد حسين بحر مدير إدارة أبنوب التعليمية، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وفوزي عبد النبي مدير مدرسة الشهيد مصطفى كامل الإعدادية المشتركة، وسحر خلف الله محمد مديرة روضة كوم أبو شيل.

حرص المحافظ على حضور الطابور الصباحي لمدرسة ياسر رجب الإبتدائية المشتركة بمجمع المدارس بقرية كوم أبو شيل وحضر الإذاعة المدرسية وتحية العلم وترديد الطلاب للنشيد الوطني متمنياً لهم يوم دراسي سعيد مقدماً التهنئة للطلاب والطالبات بمناسبة الفصل الدراسي الثاني وحلول شهر رمضان المعظم.

كما تفقد المحافظ الفصول الدراسية بمدرسة الشهيد مصطفى كامل الإعدادية المشتركة واطمأن على أداء الطلاب للتقييمات الأسبوعية وتابع مستواهم في المواد الدراسية وتحدث معهم لرصد أي تحديات أو مشكلات قد تواجههم لافتاً إلى أهمية المشاركة والمناقشة بين الطلاب والمعلمين وتدوين الملاحظات لشرحها مرة أخرى مؤكداً على ضرورة تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطلاب والاستفادة من الحصص الدراسية وخلق بيئة جاذبة للحضور وتحفيزهم على الانتظام في اليوم المدرسي لافتاً إلى أهمية تفعيل لائحة الانضباط المدرسي والتي تتضمن إرسال إنذارات للمتجاوزين نسبة الغياب المسموح بها مع توقيع العقوبات المناسبة على المخالفين منهم.

ودعا محافظ أسيوط؛ الطلاب على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد في استذكار دروسهم أولاً بأول والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن مناشداً بالمشاركة في مجموعات التقوية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية التي يتم تنظيمها لتحسين المستوى التعليمي والاستعداد لامتحانات نهاية العام.

واستمع أبو النصر إلى شرح من مدير المدرسة الذي أوضح بأن الفصول الدراسية بالمدرسة وعددهم 19 فصل دراسي للصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية بإجمالي عدد الطلاب والطالبات بالمدرسة 864 طالبة خلال العام الدراسي الجاري مشدداً على تطبيق القرارات والتعليمات الوزارية والكتب الدورية بشأن سير العملية التعليمية بشكل لائق وتهيئة الأجواء والمناخ المناسب للطلاب والطالبات مؤكداً على مسئولي التربية والتعليم بمتابعة انتظام الدراسة بكافة مدارس المحافظة وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة.

وأختتم المحافظ؛ زيارته بتفقد روضة كوم أبو شيل والتي تضم قاعات دراسية مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية، وأماكن ترفيهية لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وممتعة للأطفال حيث تضم 8 فصول بواقع 320 طفل موضحاً أن مرحلة رياض الأطفال تعد الأساس في تكوين شخصية الطفل وتنمية مهاراته وهو ما يضمن مستقبل أفضل للوطن.