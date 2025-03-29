شيخ الأزهر يصل الأقصر لاستكمال فترة التعافي وقضاء إجازة العيد مع العائلة

الأقصر- محمد محروس:

وصل إلى محافظة الأقصر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لاستكمال فترة العلاج والتعافي التي أوصى بها الأطباء بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

ويقضي شيخ الأزهر فترة العلاج هذه التي تتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك في منزله المجاور لساحة العائلة بمدينة القرنة غرب الأقصر.

وكان شيخ الأزهر الشريف، قد تعرض لوعكة صحية طارئة وأصيب بنزلة برد شديدة، مما استدعى إلغاء كافة ارتباطاته بناءً على طلب من الطبيب المعالج، وبالفعل قام مكتب فضيلته بإلغاء كافة ارتباطات شيخ الأزهر، كما لم يتمكن من حضور احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر.

لكن رغم مرضه حرص شيخ الأزهر على تقديم العزاء لأسرة الراحل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأقصر السابق، وذلك خلال مروره بجامعة الأزهر في طريقه إلى مطار القاهرة للسفر إلى الأقصر لاستكمال فترة العلاج والتعافي التي أوصى بها الأطباء عقب تعرضه لوعكة صحية مؤخراً.