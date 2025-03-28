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حريق هائل بمصنع بلاستيك فى الغربية

10:39 م الجمعة 28 مارس 2025

حريق هائل بمصنع بلاستيك

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الغربية- مروة شاهين:

شب حريق هائل في مصنع بلاستيك بقرية العتوة القبلية عزبة العرب بدائرة مركز قطور، مساء اليوم الجمعة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، ببلاغ الأهالي بنشوب حريق بمصنع بلاستيك بقرية العتوة القبلية، وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز قطور وقوات من الحماية المدنية بالغربية، والدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق هائل في كسارة بلاستيك دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وتم السيطرة على الحريق .

وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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