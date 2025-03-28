أسوان تكرّم ٢٠٠٠ حافظ للقرآن الكريم في أجواء رمضانية ـ صور

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان فعاليات مكثفة لتكريم حفظة القرآن الكريم، حيث شارك رؤساء الوحدات المحلية في مختلف مراكز ومدن المحافظة في هذه الاحتفالات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور القيادات الدينية من الأوقاف ومنطقة أسوان الأزهرية.

وجرى تكريم أكثر من 650 حافظًا وحافظة لكتاب الله في مركز ومدينة دراو، بالإضافة إلى 40 معلمًا، كما تم تكريم 85 من حفظة القرآن الكريم في مركز ومدينة كوم أمبو. وشملت فعاليات التكريم أيضًا مركز ومدينة إدفو ومدينة الرديسية، وصولًا إلى مدينة السباعية حيث تم تكريم 1200 من حفظة القرآن الكريم.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار الاحتفال بشهر رمضان الكريم، وتهدف إلى تشجيع حفظة القرآن الكريم وتكريم جهودهم في حفظ كتاب الله، وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.